Após repercussão negativa, Gabriela Pugliesi desativa conta no Instagram

A musa fitness e influenciadora digital Gabriela Pugliesi está pagando o preço caro por ter quebrado a quarentena e ter dado uma festa em sua casa cheia de amigos, desrespeitando as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), que pede isolamento social absoluto para que o vírus não se espalhe ainda mais.

Após ter diversos contratos publicitários cancelados, já que as marcas não querem ter o nome associado ao de Pugliesi, e ter perdido cerca de 150 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a influencer acabou desativando sua conta no Instagram.

Com toda essa repercussão, Gabriela Pugliesi também foi duramente criticada por famosos como a apresentadora e humorista Tatá Werneck e o cantor Emicida.

No fim de semana, antes de excluir a conta, ela se pronunciou sobre o caso. "Estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma, fui irresponsável, imatura, e mais uma vez quero pedir desculpas. Errei porque não é para juntar gente em casa, porque tem gente passando dificuldade, porque é ofensivo, não ajuda ninguém nesse momento. A quarentena está difícil para mim, mas sei que está muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho sempre a falar sobre como a vida pode ser maravilhosa, tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, sobre o que eu posto. Então, queria pedir desculpas do fundo do meu coração", declarou Pugliesi.

A festa teria sido uma recepção de boas-vindas para Mari Baianinha, egressa do confinamento do BBB para o confinamento da "vida real". Barbara Brunca e Mari Saad foram outras influencers presentes no encontro.

Pugliesi, inclusive, já esteve com covid-19, mas se curou. Ela se infectou durante o casamento da irmã em Itacaré, festa onde dezenas de convidados pegaram a doença - inclusive famosos como Preta Gil.