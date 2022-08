Após restauração, Salão Nobre da Reitoria da Ufba é reinaugurado neste sábado (13)

A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia já pode desfrutar do Salão Nobre da Reitoria da Ufba, no bairro do Canela, que passou por uma grande restauração e será reinaugurado neste sábado (13), às 10h. O local conta, agora, com sistemas de climatização e sonorização modernizados, cadeiras, assoalhos e mobiliário delicadamente recuperados e pintura renovada.

“O Salão Nobre é central na vida da Universidade, e a sua importância extraordinária se deve ao fato de ser o lugar das formaturas, dos atos políticos, de grandes seminários, de abertura e realização de eventos científicos e de grandes palestras", disse o reitor João Carlos Salles.

A reabertura do local será marcada pela realização da cerimônia de encerramento da gestão do reitor, que ressalta que o Salão Nobre é um dos centros fundamentais da Ufba e talvez o que tenha mais contato com a sociedade, sendo um lugar de visibilidade e expressão da pesquisa, ensino e sobretudo extensão realizada na instituição.

O reitor enfatiza que o esforço de recuperação do Salão Nobre da Reitoria atende não somente a uma demanda de manutenção mas, sobretudo, ao anseio de que esse “centro fundamental da UFBA” tivesse a sua vitalidade restaurada, como “lugar de reflexão, de posicionamento institucional e de realização de sonhos e de grandes projetos da Universidade”, salienta o reitor.

As equipes de restauração do salão foram compostas por pessoas da Superintendência de Infraestrutura, da Faculdade de Arquitetura e das escolas de Belas Artes e de Música, em uma energia que criou “uma oportunidade de formação para estudantes na aplicação da nossa teoria”.

A demanda por esta reforma no Salão Nobre da Reitoria estava nos planos desde o início da atual gestão da Ufba. “A adversidade tornou isso uma tarefa difícil, que se arrastou ao longo do tempo. Mas nós conseguimos, apesar de todas as restrições, criar os recursos para que fosse entregue esse ‘centro dos centros’ da Ufba", informou o reitor João Salles. “E vamos fazer isso com muito orgulho e com a confiança que as gestões futuras e todo o curso futuro da universidade possam se beneficiar com a atividade plena do Salão Nobre da Reitoria da Ufba", finalizou.

O conjunto de objetos tratados pela restauração no Salão Nobre da Reitoria é composto por 456 poltronas localizadas na área da plateia do espaço, 82 poltronas localizadas no doutoral e 7 poltronas localizadas na tribuna. Também formam parte do conjunto a mesa da tribuna, 1 púlpito, 2 pilaretes, 12 arandelas, 13 corrimãos e os lambris nas paredes do ambiente.

No evento de reinauguração do salão, que acontece neste sábado, será realizada uma cerimônia que se encerra com “Uma Palavra Final”, último discurso do reitor João Carlos ocupando o cargo, mesmo título da coletânea de discursos que será distribuída gratuitamente no ato, em quantidade limitada de exemplares, e disponibilizada então online.