Após revolta de irmão, família de Marília Mendonça admite mágoa com Naiara Azevedo

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Dias, decidiu se pronunciar após o filho caçula causar alvoroço nas redes sociais. O jovem João Gustavo, de 21 anos, ficou indignado ao saber que a cantora Naiara Azevedo anunciou o lançamento de uma música gravada com a irmã.

A confusão aconteceu porque, além da música ter sido gravada em 2020 e engavetada, a cantora do hit dos 50 reais só decidiu lançá-la agora, ao entrar no BBB. A acusação é de que ela quer usar a morte da sertaneja para se promover.



Diante da repercussão, Ruth decidiu divulgar uma nota em nota da família e explicou o ocorrido. "Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela", disse.

"Os motivos para a negativa sempre couberam a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça”, completou.

De acordo com a revista Quem, o que irritou a família também foi o fato da própria Marília ter se arrependido de gravar a canção. Segundo a publicação, a própria cantora optou por não ter mais a sua imagem associada à de Naiara Azevedo.

Outro fato que irritou a família é que, mesmo tendo um clipe já gravado com Marília, Naiara decidiu fazer um vídeo apelativo em que a sertaneja aparece num telão e a moça encena um choro.

Brigas anteriores

Esse não é o primeiro incômodo que Naiara Azevedo causa à família de Marília. No velório da loira, a cantora ficou a maior parte ao lado caixão e posou de amiga íntima, o que não era verdade. Pouco depois, em homenagem à morte da rainha da sofrência no Domingão, comandado por Luciano Huck, a dona do hit dos 50 reais se ajoelhou no palco e chamou bastante atenção.