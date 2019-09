Após saídas, Bahia não fará novas contratações, diz Bellintani

Se o mercado do Bahia foi bem movimentado durante a pausa para a Copa América, quando o tricolor fez oito contratações, o restante da temporada vai ser bem diferente. De acordo com o presidente do clube, Guilherme Bellintani, o planejamento é de que o Esquadrão não faça mais contratações para a o restante do ano.

De acordo com o dirigente, o grupo está do tamanho adequado mesmo após as saídas de Marllon - que voltou para o Corinthians, e Jackson e Ramires, emprestados para Fortaleza e Basel-SUI, respectivamente.

"Não está no nosso pensamento trazer mais nenhum reforço. Temos o João Pedro, jogador que nem estreou, que tem treinado mais no meio-campo, função de segundo volante, joga na beirada, na segunda linha, como lateral-direito, é um jogador bem polivalente. Temos que ter cuidado porque elenco com jogador demais começa a engarrafar, traz problema na composição desse elenco. Acho que o elenco está no tamanho adequado e no que o nosso braço financeiro consegue alcançar", analisou Bellintani.

O presidente do Bahia aproveitou ainda para explicar a saída do zagueiro Marllon. Contratado em julho, ele não chegou a estrear com a camisa do tricolor e acabou voltando para o Corinthians, clube com o qual tem contrato.

"A gente entendeu que Marllon deveria ir. Primeiro porque o Corinthians emprestou o jogador para que ele fosse usado, mas ele estava aqui como quarto zagueiro, um jogador de altíssimo nível e a gente entendia que que para ele não era bom. A pedido do Corinthians, que é um parceiro nosso, estava precisando, entendemos que seria melhor. Com o fim do Campeonato Brasileiro de Aspirantes a gente tem o Ignácio, que pode voltar a compor o elenco. Esse é o nosso pensamento", explicou.

Neste domingo (15), o Bahia recebe o Fortaleza, às 16h, na Fonte Nova, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Com 30 pontos, o tricolor pode terminar a primeira metade do campeonato com 33 e aumentar ainda mais as chances de conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Apesar do bom momento, Guilherme Bellintani pede cautela e pés no chão.

"Um momento bom, mas é no momento bom que nós temos que manter os pés no chão. Eu digo que quando o momento é ruim, nem tudo está ruim, e quando é bom eu peço sempre cautela, cuidado, humildade. É isso que é exigido nesse momento, muito trabalho. Não vamos subir no salto, o campeonato é difícil e cada jogo é uma guerra", finalizou.