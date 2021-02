Após se recuperar de câncer, apóstolo Fernando Guillen morre por covid-19

O líder religioso Fernando Guillen morreu na quarta-feira (17) de complicações da covid-19, segundo confirmou a assessoria do apóstolo em comunicado divulgado nas redes sociais. Ele tinha se recuperado de um linfoma folicular, um tipo de câncer, em 2020, depois de anunciar que estava com a doença em outubro de 2019.

"Fernando Guillen descansou! Comunicamos que na madrugada desta quarta-feira 17/02/2021 nosso Apóstolo, Pai espiritual e General de Deus foi recebido nos céus. Ele levantou-se do leito de sofrimento e enfermidade, foi ao encontro de Jesus, que ficou de pé para recebê-lo, pois sua trajetória na Terra transcendeu.", diz a nota.

Pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Guillen foi diagnosticado com covid-19 no início de janeiro deste ano. Ele ficou com quadro grave ainda no final do mês e precisou ser entubada no CTI, onde ficou por 17 dias, mas acabou morrendo.

Leia o comunicado na íntegra:

Fernando Guillen descansou!

Comunicamos que na madrugada desta quarta-feira 17/02/2021 nosso Apóstolo, Pai espiritual e General de Deus foi recebido nos céus. Ele levantou-se do leito de sofrimento e enfermidade, foi ao encontro de Jesus, que ficou de pé para recebê-lo, pois sua trajetória na Terra transcendeu.

Eclesiastes 7 foi a última ministração que ele liberou sobre os seus filhos espirituais em sua Igreja. Naquela manhã ele nos ensinou que “a dor pode ser o ventre da grandeza, e que em todo processo de dor somos transformados”. Acreditamos que viveremos uma grande transformação com sua partida. Cremos nas verdades liberadas da boca desse Profeta que marcou gerações. Ele mudou não apenas a história da igreja, mas das sete áreas de influência da sociedade, e seu legado continuará vivo de geração em geração.

Agradecemos a todos que se levantaram em intercessão em favor da sua cura. Apóstolo Fernando foi o idealizador do maior Seminário de Intercessão Profética da América Latina com mais de 3 milhões de pessoas alcançadas em 30 Nações. Os alunos dessa escola multiplicaram-se nesse tempo e em nome dele, estamos orgulhosos por esse exército que se levantou. Triunfamos em glória!

Como Corpo de Cristo, nos unimos à família Guillen neste momento em memória ao homem que deixou um legado extraordinário por meio da sua esposa Apóstola Débora Guillen e da sua filha Sharon Guillen; bem como pelo seu irmão Bispo David Guillen e sua mãe Profeta Maria Eugênia Guillen.