Após se tornar elegível, Lula desiste de morar na Bahia

Com retorno ao jogo político, após anulação das condenações pelo STF, e novamente elegível, o ex-presidente Lula desistiu de morar na Bahia.

O plano do ex-presidente era morar em Lauro de Freitas, mas com a mudança de planos, Lula deve se mudar com a atual companheira, Janja, do apartamento onde mora em São Bernardo do Campo para um novo imóvel em São Paulo.



No final de 2020, Lula esteve perto de estabeler residência na Região Metropolitana de Salvador.

O colunista da revista Época, Guilherme Amado chegou a noticiar que Lula teria alugado uma casa no condomínio Busca Vida, em Lauro de Freitas.

A casa teria dois andares e quatro quartos, área de lazer para churrasco e uma piscina. O imóvel é espaçoso, mas não especialmente luxuoso, segundo pessoas que o conhecem.

Na ocasião, o ex-presidente adiou os planos por pressão de aliados e para filmar documentário em Cuba.