Após separação, Medina sonha em reunir a família: 'Vai acontecer'

O surfista Gabriel Medina abriu o coração durante uma entrevista ao Esporte Espetacular, exibida no último domingo (24), pela Globo. Além de anunciar que voltará ao Circuito Mundial de Surfe, na etapa de G-Land, na Indonésia, o tricampeão também falou abertamente sobre a relação com a mãe, Simone, e o padrasto, Charles.

O relacionamento entre os três ficou marcado por polêmicas desde que Medina se casou com a modelo Yasmin Brunet, em janeiro de 2021. As partes começaram a se afastar e, cada vez mais, se envolver em discussões. Até que o surfista demitiu Charles, que era seu técnico há anos, e rompeu com a família.

No fim de janeiro, o tricampeão anunciou o término do relacionamento com Yasmin. Mas, mesmo com o fim do casamento, o laço com Simone e Charles ainda não foi refeito. Segundo Medina, reunir a família é seu maior desejo no momento.

"As coisas vão se acertar, vamos dar tempo ao tempo. Com certeza [espero que as coisas se acertem]. Eu levo tudo para o lado da paz, meu sonho é a gente estar em harmonia, em família, meu pai biológico, meu padrasto, minha mãe e geral, meu sonho é todos estarem juntos e isso um dia vai acontecer", disse, ao Esporte Espetacular.

Medina se tornou tricampeão mundial em 2021, quando já havia demitido Charles. Oficialmente, ele afirmou que a decisão era para que o padrasto pudesse se dedicar à carreira de Sophia Medina, irmã de Gabriel, que também é surfista. Mas, durante a entrevista, o atleta afirmou que as razões foram outras.

"Eu comecei muito cedo. Com 14 anos, eu já tinha patrocinador, já tinha um salário e eu sempre tive uma gestão familiar. Eu cheguei num ponto em que precisava profissionalizar a minha vida. Eu queria estar mais incluído em decisões e acho que faz parte do amadurecimento", falou.

"A gente é ser humano, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de pensar. Enfim, acabou acontecendo esse rompimento. Não tenho falado muito com eles, mas o tempo é o melhor remédio. Eu espero que esteja tudo bem com eles. Eu sei que a minha irmãzinha está indo bem, eles estão viajando pra caramba acompanhando ela", completou.

O surfista também falou sobre a separação da modelo Yasmin Brunet. A notícia do término foi divulgada três dias depois de Medina anunciar que abriria mão das primeiras etapas do Circuito Mundial, para preservar a saúde mental.

"O fim do meu relacionamento foi uma consequência. Não tem como você finalizar uma relação sozinho. Era algo que a gente sempre conversava, tinha diálogo, e a gente chegou num ponto que não estava mais funcionando, nem para mim e nem para a pessoa que eu estava. A gente acabou decidindo isso".

"Acho que é normal, acho que todo mundo passa por situações assim, não seria diferente comigo. Mas foi bom. Na verdade, deu certo. Durante um tempo, aprendi bastante, vivi coisas incríveis e foi isso", finalizou.