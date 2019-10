Após ser chamado de 'corno', homem mata colega com motosserra

Um homem de 26 anos matou um colega de trabalho com uma motosserra na cidade de São Joaquim na Serra de Santa Catarina, após ser chamado de 'corno' e 'vagabundo' pela vítima. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (22) e o suspeito foi preso no mesmo dia após confessar o homicídio.

O crime aconteceu por volta das 8h em uma área de reflorestamento na localidade de Bentinho, a 10 km do Centro de São Joaquim, onde os dois trabalhavam com corte de pinos. De acordo com o UOL, a vítima foi identificada como Luiz Branco Machado, 37.

Segundo a Polícia Militar, os dois estavam andando a cavalo, passaram a discutir e o suspeito do crime teria empurrado o colega de trabalho, que caiu. Em seguida, ele ligou a motosserra e desferiu um golpe na região do pescoço da vítima, que acabou não resistindo ao ferimento e morreu no local. O suspeito ainda tentou esconder o corpo, que foi encontrado parcialmente coberto com palha.

Um colega dos dois homens estava no local e entrou em contato com o gerente deles, que acionou a polícia. O suspeito tentou se esconder em uma casa utilizada por alojamento de funcionários, mas acabou sendo encontrado por policiais e preso em flagrante. Em seguida, ele indicou onde estava o corpo.

Em depoimento à polícia, ele confessou o crime e disse que o colega teria ofendido um familiar seu no dia anterior. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria chamado o suspeito de "corno" e "vagabundo" e ainda teria falado mal da esposa dele. Ainda conforme a PM, o homem não dormiu durante a noite, o que indica que o crime foi premeditado.

O homem deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver.