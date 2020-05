Após servidor testar positivo, Câmara de Salvador passa por desinfecção geral

A Câmara Municipal de Salvador passou por uma desinfecção geral na manhã desta quinta-feira (14), após um dos seus servidores testar positivo para o novo coronavírus. A medida é para evitar que novas pessoas sejam contaminadas.

A ação foi realizada a pedido do presidente da Casa, Geraldo Júnior (MDB). "A confirmação desse servidor tem aproximadamente uma semana, mas ele está bem, isolado em casa, não teve necessidade de internamento. Decidi solicitar a limpeza por precaução, segurança, para que ninguém corra nenhum tipo de risco", disse ao CORREIO.

Para tranquilizar os demais servidores, o presidente da Casa também solicitou à prefeitura que testes fossem realizados nos vereadores e colaboradores, que frequentam a Câmara.

"Já fizemos essa solicitação, mas não recebemos nenhum tipo de queixa parecida dos demais servidores. Até o momento, ninguém relatou sentir nada", afirmou o presidente, que já foi testado e testou negativo na prova e contraprova.

Todos os ambientes foram higienizados (Foto: Divulgação/Ascom Geraldo Júnior)

A limpeza na Casa foi realizada por uma equipe da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que utilizou roupas de proteção para evitar uma possível contaminação.

Os locais foram limpos com uma solução de hipoclorito de sódio e água, que tem o poder de eliminar resquícios do vírus.

O CORREIO procurou a Limpurb para obter mais informações sobre a higienização, como quantos litros do material foram utilizados, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Outras medidas

A desinfecção não é a única medida preventiva adotada pela Câmara Municipal de Salvador. Para que as atividades sigam sendo executadas sem colocar vereadores e colaboradores em risco, a Casa implementou algumas mudanças desde a chegada da pandemia em Salvador.

Desde março, funcionários com mais de 60 anos ou que pertencem a qualquer outro grupo de risco estão atuando em suas funções de forma remota. Para os demais funcionários, foram disponibilizados máscaras e álcool em gel.

Além disso, as sessões estão sendo realizadas exclusivamente de forma semipresencial e o expediente foi reduzido. Há uma semana, o horário de funcionamento da Casa passou a ser de segunda a quarta, das 8h às 12h, de forma presencial, e das 14h às 17h de forma remota. Já nas quintas e sextas, o trabalho é realizado das 8h às 12h, de forma remota.

“ Somos essenciais ao Estado Democrático de Direito, continuamos a prestar nossos serviços à sociedade. No entanto, reduzimos o horário presencial e teremos mais trabalhos realizados de forma remota. Isso não foi decidido pelo que ocorreu com o servidor, mas por tudo que está acontecendo ao nosso redor. O momento é difícil e requer cuidados com a saúde dos nossos vereadores”, acrescentou Geraldo Júnior.