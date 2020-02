Após shows, Fonte Nova está pronta para o primeiro jogo do ano

Depois de dois ensaios do Parangolé em janeiro e do Festival de Verão no início deste mês, a Arena Fonte Nova está pronta para receber o primeiro jogo de futebol em 2020. Será o Ba-Vi, sábado (8), às 18h, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Uma boa notícia para os jogadores e torcedores do espetáculo. Na imagem acima, feita nesta sexta-feira (7), dá para observar que a programação de festas não afetou a condição do gramado.

O clássico terá torcida única do Bahia, consequência de uma recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). De acordo com o clube, 30 mil ingressos estão garantidos.