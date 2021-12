Após sucesso de crepes em forma de pênis, fisioterapeuta planeja formato de vagina

Localizada no bairro Pirambu, na grande Fortaleza, a Xibata 16cm é a loja da fisioterapeuta Glaucyelen Gomes Leite Ribeiro, 27, que vende crepes em formato de pênis. Aberta há menos de um mês, a creperia já se tornou um sucesso nas redes sociais. “A repercussão foi tão grande a ponto de eu não conseguir atender todos os clientes”, relata Glaucyelen.

A fisioterapeuta conta que a ideia para a criação da loja surgiu após ela assistir a um vídeo que mostrava pessoas, em um festival na Indonésia, comendo doces em formatos de órgãos sexuais femininos e masculinos.

O processo de criação do crepe em formato de pênis durou cerca de três meses. A empreendedora nunca havia provado um crepe ou um waffle, um tipo de doce semelhante, antes. “Eu fiz as receitas originais, senti o gosto de cada uma, e fui descobrindo que as receitas originais não funcionavam para o que eu queria para a Xibata”, narra. Glaucyelen, então, após muitas tentativas, em parceria com sua irmã, criou uma receita específica para o seu empreendimento.

A princípio, ela já esperava que a loja fizesse sucesso, mas enfrentou dificuldades na divulgação do negócio. Alguns clientes, ao perceberem o formato incomum dos crepes, entravam em conflito. “Eu estava esperando chegar janeiro para contratar um fotógrafo e uma pessoa qualificada para cuidar do marketing, mas quando saiu a reportagem a repercussão foi muito grande, não só em Fortaleza, no Ceará, mas em todo o Brasil”, diz.

Na terça-feira, 28, a loja possuía cerca de 1,6 mil seguidores no Instagram, mas com a divulgação, até manhã desta quarta-feira, 29, o perfil já acumulava mais de 8 mil seguidores.

Escolha dos nomes

A escolha dos nomes dos produtos remete à regionalidade, gírias nordestinas que são utilizadas para falar dos órgãos sexuais no Estado. "Não só pelo simples fato ser uma coisa erótica, mas por ser engraçado", afirma Glaucyelen. "Uma menina me mandou uma mensagem dizendo que o cachorro dela tinha morrido e que ela estava muito triste, mas sorriu ao ver as postagens sobre o crepe da Xibata. Eu acho legal essa ideia de você poder arrancar um sorriso de alguém com uma brincadeira ou com um doce. Na vida, nem tudo é só maldade", concluiu.

Planos para o futuro

Para o futuro, a fisioterapeuta espera que a Xibata 16cm cresça ainda mais. Seus planos incluem a abertura de uma filial em um bairro mais central de Fortaleza e novos sabores de crepe além do tradicional, que é vendido por R$ 10, e do “ouro”, de R$ 15. Além disso, ela também pretende lançar um em formato de vagina, que se chamará "Xibiu".