Após suposta traição, homem é suspeito de botar fogo em casa e é zombado por vizinhos: 'Corno incendiário'

Uma casa sofreu um incêndio na noite desta terça-feira (2) no bairro da Liberdade, em Salvador. O fogo, ocorrido na avenida Peixe, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve feridos.

Ainda não se sabe as causas do incêncio, mas, de acordo com vizinhos, as chamas teriam sido causadas pelo próprio morador da residência. Em vídeo que circula nas redes sociais, o narrador conta que o suspeito teria pprovocado o incêndio após ser traído.

"Essas coisas só se vê na Peixe mesmo. Tem 'corno' de tudo quanto é tipo: assassino, suicida, mas o daqui é o 'corno' incendiário, tocou fogo dentro de casa. Que parafernalha", diz a pessoa que filma o vídeo.

Nas imagens, a rua aparece movimentada, com viaturas dos bombeiros e da Polícia Militar na frente da casa.

Por meio de nota, a PM confirmou a ocorrência, sustentando que agentes 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade) foram acionados via Centro Integrado de Comunicação das Polícias (Cicom) para prestar apoio aos militares do Corpo de Bombeiros.

O caso será apurado pela 2ª Delegacia Territorial. Até o momento, ninguém foi preso.