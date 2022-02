Após tatuagem polêmica, Duda Reis denuncia Borel por violação de medida protetiva

O cantor Nego do Borel movimentou as redes sociais na noite desta quarta-feira (2) após publicar sua nova tatuagem: incluiu as palavras "William e" e "do Borel" a outra que ele já tinha, com o nome da ex-namorada, a atriz Duda Reis. Segundo o cantor, a mudança é uma homenagem a uma dupla de MCs.

"Relíquias do funk, MCs William e Duda do Borel. Duda muitas vezes me inspirou para eu ser quem sou hoje, então esse nome vai ficar marcado em minha vida", escreveu na publicação.

Porém, o artista pode ter cometido uma infração ao publicar a novidade. Segundo a advogada Izabella Borges, que defende Duda Reis, contou ao Universa que Nego pode ter violado uma medida protetiva proíbe o cantor de fazer, direta ou indiretamente, qualquer referência a Duda. Agora, ela pede uma investigação contra ele pelo crime de descumprimento da medida.

A argumentação de Izabella é de que a tatuagem de Borel remete a Duda, invariavelmente, e movimentou a imprensa a falar, novamente, do caso. "Essa é uma forma sofisticada de continuar mantendo ela atrelada. Ele escreve 'Duda do Borel'. É uma tentativa de mostrar que ele ainda exerce uma dominação e de dar publicidade a um pensamento distorcido e machista", diz ao Universa.

"Além disso, ele traz, de novo, o caso à mídia e revitimiza Duda, pois esse fato saiu em diversos os veículos. Ela fica desestabilizada, tendo que falar novamente sobre o que aconteceu", afirma Borges. Segundo a equipe da atriz, foram publicadas 35 notícias na imprensa sobre a tatuagem.

"Toda mulher tem uma vulnerabilidade. A Duda é uma pessoa pública, e ele consegue facilmente atingí-la quando movimenta a opinião pública para falar sobre o caso, quando deixa dúvidas no ar, quando ele cria notícias ou incita a falarem sobre ela, como ele fez, mesmo com a proibição", diz a advogada da atriz.

Borges conta que pedirá uma audiência de advertência ao cantor antes de ser aplicada a punição prevista em lei. O descumprimento de medida protetiva tem pena de três meses a dois anos de reclusão.