Após terror em áudios, três homens são presos e um morto na Chapada

Três homens foram presos no sábado (7) durante a operação Vetor Aéreo no município de Mulungu do Morro, na Chapada Diamantina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ação teve início após a circulação de áudios em grupos de Whatsapp que aterrorizavam a população.

Nos últimos dias, a região tem sentido os reflexos da morte do traficante Zé de Lessa, apontado como líder da facção Bonde do Maluco (BDM), e morto na última quarta-feira (4), em uma área rural do estado do Mato Grosso do Sul, onde vivia em condição de foragido. Zé de Lessa era natural da região da Chapada, e foi velado e enterrado em Mulungu do Morro, onde sua mãe mora.

De acordo com a polícia, foram presos durante a operação Cristiano da Silva Costa, Mateus da Silva Costa e Romário Santos Leite. Na ação também foi localizado Erivelton Rodrigues de Souza que efetuou disparos de arma de fogo contra as unidades, no confronto ele foi encaminhado para unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos. Erivelton era líder do tráfico de drogas na cidade, além de ser investigado por homicídios.

Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, 294 comprimidos de ecstasy, 26 porções de cocaína, 25 porções de maconha, 88 munições para calibre 9mm, duas para calibre 380, um carregador de pistola calibre 40, três balanças e uma touca estilo balaclava.

Nos áudios que circularam esses dias, criminosos prometeram represálias a qualquer sinal de “desrespeito” à memória do “Veinho”, como era conhecido Zé de Lessa. De acordo com a polícia, não houve nenhum esquema especial de segurança durante o sepultamento. Por conta do medo, o comércio da cidade ficou fechado; muitos barraquistas sequer apareceram na feira tradicionalmente realizada aos sábados.

"Montamos um esquema policial formado com 11 guarnições para assegurar a paz no município e cidades vizinhas. Os irmãos presos e o comparsa eram responsáveis por guardar armas e drogas em um galpão", contou o comandante da Cipe Semiárido, major Carlos Maltez Filho.

Segundo o comandante da 7° BPM, tenente-coronel Carlos Augusto Ferreira, a operação segue neste domingo (8). "Estamos com aeronave do Graer sobrevoando a região e os reforços das especializadas que estão em busca de mais criminosos envolvidos em 'fake news' espelhadas pela região nesses últimos dias", informou o comandante.

Participam da operação as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Semiárido e Chapada, o Grupamento Aéreo da PM (Graer) e o 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Irecê).