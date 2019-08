Após tiroteio, alunos de Itabuna voltam às aulas com reforço na segurança

Estudantes primários de uma escola municipal de Itabuna, no Sul da Bahia, onde nesta segunda-feira (19) ocorreu um tiroteio entre traficantes na porta da unidade educacional, voltaram às aulas nesta terça (20) com reforço na segurança ostensiva por parte da Polícia Militar.

O fato ocorreu no Grupo Escolar Municipal Pedro Jerônimo, localizada em bairro de mesmo nome e onde estudam cerca de 400 estudantes. No momento do tiroteio, que durou cerca de meia hora, as crianças tiveram de ficar abaixadas na sala de aula e depois foram levadas para suas casas pela direção da unidade escolar.

A Secretaria Municipal de Educação informou que pediu apoio da PM para que fosse possível voltar às aulas. A polícia declarou que houve reforço nos bairros Pedro Jerônimo, Zizo e Daniel Gomes, onde traficantes residentes nestes dois últimos bairros rivalizaram nesta segunda, após a morte de Alessandro Amaral Júnior.

Segundo a Polícia Civil, Júnior, de 19 anos, foi morto às 7h30 também desta segunda no bairro do Zizo, com vários tiros de pistola 380, quando ia para o trabalho – ele era pintor e, ainda de acordo com a polícia, tinha envolvimento com uma facção criminosa no bairro onde morava. Ninguém foi preso até o momento.