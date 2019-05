Após treinar pênaltis, Bahia está pronto para encarar o São Paulo

O Bahia está pronto para reencontrar o São Paulo. O tricolor concluiu a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil na manhã desta terça-feira (28), no Fazendão. Enquanto alguns jogadores fizeram uma atividade técnica em campo reduzido, outros treinaram cobranças de pênalti. Destaque negativo para o lateral Nino Paraíba, que errou as quatro cobranças que fez. Já o meia Ramires e o atacante Élber acertaram todas as três batidas.

"Não tem nada decidido anda. Tem chance de ir para as penalidades, estou preparado se for opção, se acontecer. Espero que não. Estou preparado como todos, mas a gente vai fazer de tudo para que não aconteça", disse Élber.

Poupado no triunfo por 3x2 contra o Fluminense, domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, o jogador voltará ao time diante da equipe paulista, provavelmente no lugar de Arthur Caíke. A bola rola na quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte Nova.

Como venceu o primeiro confronto por 1x0, no Morumbi, o Esquadrão tem a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Caso o São Paulo vença por diferença maior, o visitante avança às quartas de final.

"É uma vantagem pequena, mas a gente tem que se apegar a ela, sim. Durante o jogo, conseguir mais gols e aumentar nossa vantagem. Sabemos que vai ser um jogo difícil. São Paulo é qualificado, tem grandes jogadores", afirmou Élber, autor do gol do triunfo na primeira partida.

O Bahia está invicto na Fonte Nova tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro em 2019. No torneio mata-mata, o Esquadrão venceu CRB (1x0) e Londrina (4x0). Além do Fluminense, também bateu Corinthians (3x2) e Avaí (1x0) na Série A.

Os números aumentam a confiança do time. "Nossa confiança sempre foi alta. Nossa equipe é muito qualificada, sempre tem confiança um no outro. A gente está invicto em casa na Copa do Brasil e no Brasileiro, vem de uma sequência muito boa. Vai ser um jogo difícil, mas a gente está muito forte em casa", vibrou Élber.

A provável escalação do Bahia para enfrentar o São Paulo tem: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Ramires (Elton); Artur, Gilberto e Élber.