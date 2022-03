Após um mês no BBB, Brunna e Ludmilla passam carnaval juntas

Depois de passar um mês confinada na casa do Big Brother Brasil 22, a dançarina Brunna não desgruda da esposa, a cantora Ludmilla. Elas passaram o domingo (27) de carnaval juntas no Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo, onde a cantora se apresentou.

"Com uma mulher dessas, eu vou para qualquer lugar feliz da vida", declarou Ludmilla para a ex-BBB que estava no palco.

Elas também estiveram juntas no sábado (26) no palco do carnaval, no Rio de Janeiro. Lá, trocaram beijos após Ludmilla cantar a música "Maldivas", escrita em homenagem à bailarina. A dançarina postou um vídeo onde mostra o seu retorno ao palco da amada. "Brumilla tá on! Vocês acharam mesmo que eu ia perder a oportunidade de matar a saudade dos palcos? Que show maravilhoso", escreveu na legenda.

O casal se encontrou pela primeira vez, após a eliminação de Brunna, na gravação do Domingão do Huck.