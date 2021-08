Após vazamento de vídeo íntimo, bispo de SP renúncia à diocese

O bispo Tomé Ferreira da Silva, que teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais na última sexta-feira (13), renunciou ao cargo na Diocese de São José do Rio Preto (SP). O pedido foi aceito pelo Papa Francisco e divulgado nesta quarta-feira (18) pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Nas imagens que viralizaram, o bispo aparece seminu e acariciando o órgão sexual durante o que aparenta ser uma videochamada.

De acordo com um comunicado publicado no site da CNBB, com a saída de Tomé Ferreira, o arcebispo de Ribeirão Preto (SP), Moacir Silva, foi nomeado para o cargo.

"A Nunciatura Apostólica informa que o Santo Padre aceitou hoje o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de São José do Rio Preto, apresentada por S. Excia. D. Tomé Ferreira da Silva, nomeando, ao mesmo tempo, como Administrador Apostólico, o Exmo. Sr. D. Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto", diz o comunicado divulgado pela CNBB.

Omissão em 2018

Em setembro 2018, Dom Tomé renunciou ao cargo vinculado à CNBB de coordenador regional da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Na ocasião, o religioso era investigado pelo Vaticano por suposta omissão em casos de abuso sexuais praticados por padres da diocese. O próprio bispo teria trocado mensagens de cunho sexual com um jovem na época.