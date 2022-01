Após ‘Verdades Secretas 2’, Bruno Montaleone descansa em vilarejo baiano

O ator e modelo Bruno Montaleone passou a virada de ano com amigos em Trancoso. Neste sábado (01), ele aproveitou o final do dia para circular pelo Quadrado, no vilarejo baiano. Montaleone ganhou fama ao interpretar o personagem Glauco em “Malhação: Seu Lugar no Mundo”, em 2016. Na trama, o ator foi par romântico de Krika, papel de Cynthia Senek.

Recentemente, Bruno ganhou ainda mais visibilidade ao participar de “Verdades Secretas 2”, onde viveu o modelo e garoto de programa Matheus, que faz book azul e seduz toda os membros de uma mesma família.

Bruno Montaleone tem aproveitado a temporada baiana para descansar antes de engatar os novos projetos.