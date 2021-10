Após vídeo viral, humorista baiano assiste jogo do PSG como convidado de Neymar

Com a ajuda de amigos famosos, o humorista, compositor e influencer baiano Cristian Bell ganhou um upgrade em sua localização no estádio Parque dos Príncipes, e de torcedor ‘inconveniente’ barrado por seguranças, na partida passada do time de Paris, entrou como convidado de Neymar, nesta terça-feira (19), com direito a encontro com o craque nos bastidores de um jogo da Liga dos Campeões.

A saga ao lado da namorada, a também influenciadora Rafa Moreira, mais uma vez foi mostrada nas redes sociais do jovem, que agora contou com coadjuvantes de luxo como o surfista campeão olímpico Ítalo Ferreira, o ator Tiago Abravanel, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e até o pai do anfitrião, Neymar Pai, que questionou Bell sobre o uso do termo “puto” ao se referir a Neymar, no vídeo que viralizou na sexta-feira.

Bell, claro, não deixou a peteca cair e explicou que era um elogio na Bahia, e o pai de Neymar se desarmou, admitindo que sabia o significado, e que era algo positivo por aqui.

Com Neymar Jr, o "puto", as brincadeiras não cessaram. “Eu tô desempregado. Quer que eu lave seu avião, (posso) lavar seu carro? O avião tem que estar limpo todo dia. Eu levo seu filho no colégio. Eu tenho uma irmã, boto minha irmã na sua fita”, comentou o humorista, arrancando risos do Menino Ney.

“Eu faço qualquer coisa pra você. Varro sua casa, lavo sua piscina”, continuou o humorista, que ainda foi convidado para um rolé com o jogador e sua turma depois. “Eu vou estar na resenha com você? Eu não sei jogar CS [Counter Strike], mas aprendo. Eu tomo os tiros por você”, brincou ele, antes de pedir para o jogador mandar um salve para a Bahia. Ainda fingiu emprestar um dinheiro: “Sou agiota de Neymar”.

O encontro foi possível graças ao empresário Jota Amâncio, uma das pessoas mais próximas de Neymar, que recebeu sugestões de encontro nas redes sociais de famosos como o cantor Tierry, também amigo de Bell.

No jogo desta terça, sem Neymar, que está machucado, o Paris Saint-Germain venceu o RB Leipzig por 3x2 na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.