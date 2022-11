Aposentada que fez comentário racista contra Eddy Jr diz que estava sob efeito de remédios

A aposentada Elisabeth Morrone, que praticou racismo contra o humorista Eddy Jr em outubro, apresentou uma defesa alegando que não se lembra da confusão no condomínio porque estava sob efeito de medicamentos.

De acordo com o G1, ela não falou em depoimento à polícia no dia 18 de novembro, mas enviou uma petição em defesa realizada pelo advogado. A idosa informou que estava atormentada e perturbada, além de estar nervosa e taquicardia porque precisava dormir e utilizou remédios naquele dia, por isso não recordava o que tinha ocorrido.

Ela negou, também, que proferiu xingamentos racistas ao humorista, como "fora, macaco". A moradora está sendo investigada na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), de São Paulo. O influenciador prestou depoimento após diversos xingamentos que vem recebendo desde abril pela vizinha.

A Justiça, após a situação ter ido à tona na mídia, determinou que Elisabeth fique a 300 metros do influenciador, sob pena de prisão preventiva. Além disso, ela não pode manter contato com o vizinho do andar de cima, mesmo que seja enviando mensagem por intermédio de terceiros.

O juiz do caso ainda definiu que a aposentada não poderá frequentar o mesmo ambiente que Eddy no condomínio United Home & Work. Vale lembrar que, além de Elisabeth, o filho da aposentada também praticou racismo contra o humorista. Em um dos episódios, o rapaz chegou a aparecer na porta de Eddy com uma faca.