Aposta em Salvador leva prêmio de R$13,4 milhões na Quina

Uma aposta realizada em Salvador acertou as cinco dezenas do concurso 5857 da Quina. O bilhete do tipo simples foi o único a cravar os números sorteados no Brasil. A aposta foi feita na lotérica Santa Fé, localizada na Avenida Vasco da Gama. O ganhador ou ganhadora levou sozinho o prêmio de R$ 13.401.605,74. Os números sorteados na última quarta-feira (18) foram 06, 14, 39, 68, 72.

Mas a sorte na Bahia não ficou restrita a Salvador, pessoas de outras quatro cidades acertaram a quadra. São 10 apostadores que registraram os bilhetes em Alagoinhas, Amargosa, Barreiras e Madre de Deus. A exceção de Amargosa, onde a aposta vencedora foi um bolão de 7 cotas com 9 números marcados, as demais são bilhetes simples. O bolão levou o prêmio total de R$38.008,67, enquanto as apostas individuais garantiram prêmio de R$7.601,74.

A aposta simples da Quina, com marcação de cinco dezenas, custa R$ 2. São seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, às 20h.

Semana premiada

Na terça-feira (17), uma única aposta feita na Bahia levou o principal prêmio da Lotofácil. O valor de R$ 1.284.224,95 será pago ao sortudo que fez o jogo na casa lotérica Sul Bahia Loterias, em Uruçuca, no sul do estado. A aposta premiada também foi resultado de um jogo simples, com marcação de 12 dezenas e custo de R$ 2,50.

Neste mesmo concurso, outras 362 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.062,63, cada. Entre elas, 20 foram feitas na Bahia - incluindo um bolão de oito cotas realizado na cidade de Barreias, no oeste da Bahia, que rendeu R$2.125,20. Nesta aposta, feita na Loteria Sortemania, o responsável pelo bolão marcou 16 dezenas.