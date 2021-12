App da prefeitura de Salvador ajuda a comprovar vacinação contra covid

Os soteropolitanos que precisem do comprovante de vacinação contra covid-19 podem acessar a Carteira de Vacinação Digital (CVD). O comprovante pelo ConecteSus, do Ministério da Saúde, continua fora do ar após a plataforma sofrer um ataque hacker.

O app de Salvador, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também tem opção de ser acessado via site, no endereço www.cvd.salvador.ba.gov.br.

“O uso desse serviço poderá ser exigido para acessar eventos, restaurantes e estabelecimentos. Para evitar transtornos, é recomendado que os soteropolitanos façam a adesão para circular livremente nos espaços. Nessa ferramenta é possível checar se o cidadão já tomou a vacina contra o vírus e comprovar em qual das doses está imunizado”, explica Ariovaldo Borges Júnior, coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação da SMS.

Até o momento, o aplicativo já registra cerca de 300 mil downloads.

Como usar

O app é gratuito e pode ser baixado na App Store para quem tem iPhone e nas lojas da Play Store para quem tem Android. Quem quiser também pode acessar pelo computador através do site e emitir um QR Code em PDF ou imprimir sua carteirinha de vacinação.

Já no primeiro acesso aparecerá a carteira de vacinação digital, com o estado atual da imunização do cidadão. Os status são: Sem registro de doses; Parcialmente vacinado (apenas uma dose); Parcialmente vacinado – em vermelho (para quem está com a segunda dose em atraso); e Totalmente vacinado (para quem completou o esquema vacinal). O passaporte da vacina também detalha quando o cidadão tomou as doses e qual o tipo do imunizante.