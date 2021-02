App já registrou 18 denúncias de 'fura-filas' na vacinação contra covid em Salvador

Lançado no último dia 28, o aplicativo Detetive Fura-Fila recebeu 18 denúncias de pessoas que receberam a vacina contra a covid-19 sem fazer parte dos grupos prioritários que estão sendo imunizados em Salvador. É possível fazer a denúncia por e-mail ou WhatsApp, se identificando ou de maneira anônima.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), após recebimento das denúncias, os dados são encaminhados para a Ouvidoria em Saúde, onde as irregularidades serão apuradas e, a partir de sua confirmação, são tomadas as medidas cabíveis. No app é possível publicar local, hora, quem e até mesmo fotos que comprovem a infração.

A Ouvidoria atua seguindo a demanda de cidadões. As denúncias feitas no app são encaminhadas aos setores competentes para análise e resposta, com prazo previsto de 20 dias, podendo ser prorrogado uma vez, de forma justificada, pelo mesmo período.

“A participação da população tem um importante papel nesse processo de transformação e melhoria dos serviços. A cada apontamento do cidadão, a gestão busca aprimorar ainda mais a qualidade na prestação dos serviços e no acesso”, acredita a ouvidora Sara Arêas.

Antes da implantação do Detetive Fura-Fila, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) recebeu cerca de 90 denúncias de casos de “fura-fila” por agentes públicos e cidadãos comuns em 46 municípios, sendo dez delas em Salvador. Cabe aos promotores de Justiça de cada cidade dar andamento a estas denúncias.

Mais opções

A Ouvidoria em Saúde de Salvador também disponibiliza canais de comunicação para o recebimento de denúncias de possíveis desvios éticos de servidores vacinados fora da lista determinada pelo Ministério da Saúde. Os interessados em apresentar algum tipo de demanda ao setor poderão ter acesso aos serviços através da central telefônica Fala Salvador 156, na opção Fale Conosco do site da SMS ou pelo e-mail ouvidoria.saude@salvador.ba.gov.br .

Os atendimentos também podem acontecer presencialmente na sede da SMS, na Rua da Grécia, 3A – Comércio, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Já o app pode ser baixado somente em celulares com sistema Android, pelo link detetivefurafila.saude.salvador.ba.gov.br/. Para os aparelhos com o sistema iOS, a estimativa é de que a ferramenta esteja disponível em breve.