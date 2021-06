Apple anuncia iOS 15, com melhorias em notificações e mais novidades

A Apple anunciou nesta segunda-feira (7) o iOS 15, nova versão do sistema operacional dos iPhones. O lançamento foi feito na WWDC, eventuo anual para desenvolvedores que aconteceu novamente on-line, por conta da pandemia. Além das novidades para o iPhone, a Apple anunciou o novo sistema operacional do Macbook e novos recursos também para o iPad e Airpods.

Uma das primeiras novidades anunciadas foi a melhoria no Facetime, aplicativo de videochamadas. Ele vai permitir úadio espacial, que dá impressão do som vir de diferentes direções, isolamento da voz em tempo real com microfone e modo retrato nos vídeos. Também será possível gerar link de acesso para a sala, como acontece com concorrentes - isso vai permitir conversar no Facetime com pessoas que usam Android ou estão no computador.

Também será possível fazer atividades em conjunto no Facetime, como ouvir músiuca e ver vídeos. Com o Share Play, você pode usar serviços de música e filmes, entre outros, para compartilhar com amigos. Também será possível compartilhar a tela.

Outro destaque do evento é a criação do Modo Foco e melhoria do Não Perturbe. A Apple vai permitir que você escolha de quais apps ou contatos pode receber notificações quando neste modo.

A Apple anunciou ainda melhorias em apps como Fotos, que terá mais opções para criação de memórias, e Mapas, que teve atualização na visualização. O app Tempo também terá uma mudança de design.

Reconhecimento de textos em imagens

Segundo a Apple, no iOS15 será possível reconhecer objetos e textos em imagens em sete idiomas - o português está incluído. Basta tocar sobre o trecho que quer selcionar, copiar e colar em um texto. Além disso, o app Tradutor, incluído no iOS14, agora poderá traduzir qualquer seleção de texto feito em outros apps, diretamente.

O Spotlight também passa a ser capaz de pesquisar por imagens. Ao fazer uma busca por uma pessoa, a ferramenta vai mostrar não só o contato, mas conversas e fotos, entre outros.

O app de Carteira vai permitir, além da das chves de carro, a inclusão de chvaes de casa, crachás e outros similares.

Privacidade

“A gente acredita que privacidade é um direito fundamental”, disse Craig Federighi ao iniciar o assunto durante o evento, reforçando que cabe ao usuário tomar as decisões.

Entre as novidades, o aplicativo de e-mail permite que o usuário esconda o endereço de IP, localização e até se chegou a abrir a mensagem, usos comuns que disparos obtém dos usuários. Outra novidade é que será possível obter um relatório de como cada aplicativo usa seus dados, expondo o que foi utilizado e quando.

A Siri vai processar áudio no próprio aparelho e não em servidores na nuvem. Uma das grandes críticas em relação a assistentes digitais, como Alexa e Google Assistente, é de que o processamento de servidores abre muitas brechas para a violação de privacidade. Além de aumentar a privacidade, a mudança promete dar mais rapidez aos comandos: você pode, por exemplo, dizer para a Siri começar um cronômetro de cinco minutos e a assistente começa a contagem imediatamente.

A Apple também anunciou que atualmente 600 milhões de dispositivos usam a Siri todos os meses no mundo.

iCloud

O iCloud agora conta com um “herdeiro”, uma pessoa escolhida pelo usuário que vai administrar o conteúdo em caso de morte.

O serviço de armazenamento em nuvem iCloud terá uma versão turbinada com ferramentas de privacidade, chamada iCloud Plus. Entre as funções, estão o acesso a uma VPN que irá esconder os dados de navegação do usuário, a criação de e-mails aleatórios para o cadastro em serviços da internet e também armazenamento ilimitado para câmeras de segurança domésticas.

Com a criação de e-mails aleatórios, será possível criar endereços de e-mail de uso único e vinculá-los à sua conta real – quase como funcionam hoje os cartões digitais de bancos. A ideia do e-mail de fachada é evitar que serviços não confiáveis te enviem spam.

No evento, executivos da Apple disseram que todos os recursos serão incluídos nos planos existentes do iCloud sem nenhum custo adicional. No Brasil, o plano de iCloud de 50 GB tem preço de R$ 3,50, o de 200 GB custa R$ 10,90 e o de 2 TB custa R$ 34,90.

Saúde

Em Saúde, o sistema vai usar os dados de mobilidade captados pelos dispositivos para sugerir insights, como exercícios próprios para melhorar a mobilidade dos usuários. O rastreamento de mobilidade em breve irá capturar uma nova métrica de estabilidade de caminhada para avaliar seu risco de queda, medindo a velocidade e uniformidade de marcha. A Apple aproveitará os dados para gerar uma classificação de sua estabilidade e como ela muda com o tempo.

Outro recurso permite incluir dados de laboratórios, como colesterol, ao aplicativo Saúde, com um pequeno resumo sobre o que significa a métrica e um histórico dos dados inseridos pelo usuário. Isso permitirá que você veja se os resultados estão nos parametros esperados e permite que você obtenha informações adicionais sobre as métricas.

A Apple vai permitir que os dados de Saúde dos usuários sejam compartilhados com terceiros, facilitando consultas e exames. Continuando a investir em recursos para toda a família, será possível receber dados de saúde de idosos e crianças, como batimentos cardíacos e quedas.

Com o Trends, a proposta é mostrar mudanças de longo prazo em métricas como passos, sono e assim por diante.

Também existe uma nova capacidade de compartilhar seus dados de saúde de forma segura, permitindo que médicos vejam os registros de saúde e identifiquem tendências ao longo do tempo.

Quem poderá baixar?

O iOS15 por enquanto só fica disponível para desenvolvedores e deve ser disponibilizado a todos os usuários em meados de setembro.

Veja os iPhones que vão receber a atualização:

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (primeira geração)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (segunda geração)