Apple revela preços do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max no Brasil

A Apple revelou nesta quarta-feira (9) os preços do iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, que chegam próximo dia 18 no Brasil. Os celulares serão vendidos com valores a partide de R$ 4.999 para o modelo de entrada com 64 GB de espaço. O mais caro, o iPhone 11 Pro Max de 512 GB, chega ao Brasil por R$ 9.599.

Os sites de tecnologia brasileiros destacam que os novos iPhones ficaram menos caros em comparação com a geração passada. Em 2018, a Apple trouxe as versões de 64 GB do iPhone XR por R$ 5.199, do iPhone XS por R$ 7.299 e do iPhone XS Max por R$ 7.999. As cifras diminuíram para R$ 4.999 no iPhone 11, R$ 6.999 no iPhone 11 Pro e R$ 7.599 no iPhone 11 Pro Max, uma redução entre 4% e 5%.

Quanto custa

Estes são os preços do iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max:

iPhone 11 de 64 GB : R$ 4.999 (US$ 699)

: R$ 4.999 (US$ 699) iPhone 11 de 128 GB : R$ 5.299 (US$ 749)

: R$ 5.299 (US$ 749) iPhone 11 de 256 GB : R$ 5.799 (US$ 849)

: R$ 5.799 (US$ 849) iPhone 11 Pro de 64 GB : R$ 6.999 (US$ 999)

: R$ 6.999 (US$ 999) iPhone 11 Pro de 256 GB : R$ 7.799 (US$ 1.149)

: R$ 7.799 (US$ 1.149) iPhone 11 Pro de 512 GB : R$ 8.999 (US$ 1.349)

: R$ 8.999 (US$ 1.349) iPhone 11 Pro Max de 64 GB : R$ 7.599 (US$ 1.099)

: R$ 7.599 (US$ 1.099) iPhone 11 Pro Max de 256 GB : R$ 8.399 (US$ 1.249)

: R$ 8.399 (US$ 1.249) iPhone 11 Pro Max de 512 GB: R$ 9.599 (US$ 1.449)

(Foto: Divulgação)

Nos Estados Unidos, a Apple lançou o iPhone 11 por 50 dólares a menos que o iPhone XR, que chegou em 2018 por preços entre US$ 749 e 899. No mercado brasileiro, no entanto, a redução apenas seguiu a média dos outros modelos. Quem optar por comprar fora deve lembrar que as versões americanas não funcionam com o 4G de 700 MHz do Brasil.

Todos os modelos do iPhone 11 já foram homologados pela Anatel. Chegam ao país as mesmas versões que são vendidas na Europa, Ásia e Oceania.

Já os iPhones da América do Norte são de um modelo diferente - EUA e Canadá têm um modelo próprio, sem suporte ao LTE na banda 28, que corresponde no Brasil à frequência de 700 MHz. Isso quer dizer que o iPhone americano funciona no 4G brasileiro, mas pode ter sinal de menor qualidade. Claro, TIM e Vivo atuam com 700 MHz e também com outras frequências nas principais cidade. Para cleintes Oi não faria diferença, já que a operadora não tem nenhum espectro em 700 MHz.

A banda 28 tem maior capacidade de penetração de sinal, o que ajuda em cobertura para locais fechados e áreas com menos antenas.