Aprenda a fazer montagem com nove melhores fotos do ano no Instagram

Final de ano chegando, Simone começa a cantar "Então é Natal...", as luzinhas coloridas piscam nas vitrines, a gente se prepara para o show de Roberto Carlos na TV Globo, para as tretas das passas na farofa, no arroz, em tudo. Também é hora de postar o Best Nine do Instagram na rede social.

Olha as noves fotos mais curtidas no perfil do Correio (@correio24horas)

Seus amigos já devem estar fazendo ou estão se preparando para fazer e você não vai querer ficar de fora. O aplicativo seleciona as suas nove fotos mais curtidas do ano e faz uma montagem, além de mostrar quantas curtidas e a média de likes poor postagens que você teve. Mas calma, se você não sabe como fazer, a gente mostra.

Essas foram as mais curtidas no perfil do Bazar (@bazarcorreio)

Primeiro, é importante se ligar no fato de que o Instagram não faz essa montagem sozinho. Vai ser necessário usar outros aplicativos. Para isso, basta entrar na loja de apps de seu sistema operacional e baixar o Top Nine for Instagram tanto para iOS quanto Android.

