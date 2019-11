Aprenda a perder e veja como transformar sua carreira

Em um mundo onde as pessoas precisam ser cada vez mais resilientes, aprender com as crises acaba se tornando uma habilidade, sobretuto, na carreira profissional. É o que defende o autor do récem-lançado Ensaio Sobre a Crise da Felicidade, Antoine Abed.

“No livro, eu proponho o conceito de “saber perder”. Esse conceito oferece uma possibilidade para a diminuição do sofrimento por meio de uma negociação a fim de valorizar o que realmente importa em contraposição com aquilo que é supérfluo”, defende.

Em um papo com o CORREIO, Abed destaca dicas que podem resignificar as perdas, como também, usá-las, como combustível para fazer melhor: “O sofrimento e as perdas te faz mais forte se um indivíduo quiser aprender com elas, do mesmo jeito que também podemos aprender com situações favoráveis”, afirma. veja mais detalhes na entrevista:





Como sobrepor os obstáculos no trabalho e sair mais forte?

Os obstáculos aparecem não só nas relações de trabalho, como também em vários momentos de nossas vidas. Acredito que as experiências acumuladas durante a nossa existência oferecem as ferramentas necessárias para o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, para encontrar uma saída que condiga com os seus valores. Indivíduos que vivem uma vida de maneira isolada e sem novas experiências tendem a ter mais dificuldades para lidar com situações adversas.

O conceito de “saber perder” faz com que tenhamos a consciência de que às vezes é necessário perder.

O que você chama de 'crise da felicidade'? Como esses golpes podem colaborar para que o profissional encontre satisfação naquilo que faz?

Eu vejo, atualmente, pessoas de diferentes idades e classes sociais insatisfeitas na maneira como se relacionam no trabalho. Essa crise, no meu entender, não tem a ver com o salário ou flexibilidade de horário, tem a ver com propósito.

Quando fazemos algo em que não vemos sentido, invariavelmente, acabamos desmotivados. O que quero dizer é que cada pessoa deve descobrir o que realmente deseja, para, assim, buscar um trabalho que ajude a realizar seus objetivos.

É possível citar algumas situações em que o indivíduo acaba aprendendo com o sofrimento?

Somos capazes de aprender em diversas situações e momentos de nossas vidas. Coisas pequenas ou grandes, não importa, sempre estamos experimentando o mundo e ganhando conhecimento.

Quando somos criança e tomamos um choque na tomada, aprendemos a não colocar o dedo ali. Quando batemos de carro num dia chuvoso, aprendemos a aumentar a distância do carro da frente. Quando um ente querido morre, aprendemos com as lembranças que foram deixadas.



Por que também é preciso saber perder?

Na sociedade contemporânea, não estamos preparados para perder. Somos criados para ganhar o tempo todo, e isso pode nos atrapalhar.

Nessa ânsia de ganhar o tempo todo, acabamos perdendo tempo com situações secundárias e desfocando do que realmente importa. O sofrimento e as perdas te fazem mais fortes se um indivíduo quiser aprender com elas.

O termo “resiliência” significa que devemos resistir firmes às forças externas que são impostas sobre nós e, ao fim do processo, sair mais fortes e preparados do que antes. O legal de tudo isso é que temos a possibilidade de aprender em diferentes situações.





QUEM É

Antoine Abed é filósofo e autor do livro Ensaio Sobre a Crise da Felicidade, publicado pela Editora Albatroz. na obra ele apresenta o conceito de “saber perder” como forma de aprimorar a resiliência. Abed também é presidente do presidente fundador do Instituto Dignidade. Atuou como professor voluntário na África do Sul, Quênia e Nepal, desenvolvendo a educação, saúde pública e infraestrutura local.





CINCO 'PERDAS' QUE PODEM MUDAR SUA CARREIRA

1. Sofrimento Tente sempre aprender com todas as pessoas e situações com as quais você convive, e mesmo que aconteça algo sofrido, tentar aprender com essa valiosa experiência. É preciso tentar tirar proveito de tudo

2. Paciência é um exercício Ainda que você tenha razão com relação a algumas cobranças que seu chefe faça, veja aí a possibilidade de ao inés de partir para o confronto argumentar seu poder de argumentação e paciência

3. Críticas Quando você se depara com um colega de trabalho depreciando algo que tenha apresentado, você pode pegar suas críticas e, ao invés de se sentir diminuído, desenvolver algo melhor. Use ao seu favor

4. Desemprego Ninguém quer ficar desempregado. Mas pense nisso como a oportunidade perfeita para desenvolver ou aprender algo que não tinha coragem para fazer antes disso

5. Crise Aproveite a crise para encontrar o que realmente faz sentido. A crise ajuda a entender o nosso próposito. O segredo é buscar isso e ver a melhor forma de alcançar o que realmente vale a pena para a sua carreira