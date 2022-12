Apresentado pelo Vitória, Gegê avisa: 'Quero ser campeão'

Um dos nove reforços do Vitória para a temporada, o meia Gegê está empolgado por fazer parte do elenco que vai tentar levar o Leão de volta à elite do futebol nacional. "Estou muito feliz de vestir a camisa do Vitória, clube que ficou 22 anos na Série A. Espero poder ajudar o Vitória a subir de divisão já esse ano", vibrou o jogador durante sua apresentação oficial.

"Não tenho dúvidas de que vamos fazer uma grande temporada. Vamos voltar para a divisão de onde nunca deveríamos ter saído", completou.

Gegê está focado no acesso, mas não abre mão de buscar títulos em outras competições. "Vejo como uma motivação a mais. Estou chegando agora e quero não só disputar, mas ser campeão das competições. O Vitória tem camisa, tradição, vamos buscar sempre os títulos", prometeu o meia de 28 anos.

O Leão estreia no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Se eliminar o rival, vai encarar o vencedor do confronto entre Jacuipense e Altos para garantir vaga no torneio regional. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.

Gegê foi revelado pelo Botafogo. Jogou também por ABC, Adana Demirspor, da Turquia, Avaí, Brasil de Pelotas, Santo André, Ferroviária e Londrina, clube que defendeu nesta temporada na Série B do Brasileiro. Foram 30 partidas com a camisa da equipe paranaense, todas colmo titular, e um gol marcado.

Ansioso para estrear com a camisa do Vitória, Gegê não escolhe posição. "Com o passar do tempo eu tenho feito mais de uma função. Eu costumo dizer que gosto de ajudar. Onde o professor precisar, o que ele pedir, vou fazer o máximo para ajudar. Essa temporada eu fiz três funções, então ele pode contar comigo", avisou.