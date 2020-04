Apresentador da Globo que mostrou foto de pênis ao vivo é demitido

Foto: Reprodução

Nos últimos dias viralizou um vídeo de um apresentador que mostrou, sem querer, um nude no telão do telejornal Bom Dia MT, da TV Centro América, afiliada da Rede Globo no Mato Grosso. Mas, se o público riu da situação, a direção da emissora não achou graça da situação e, segundo o portal Repórter MT, e o jornalista Douglas Belan foi demitido nesta quarta-feira (22).

A decisão do canal de abrir mão dos serviços de Belan pegou de surpresa os colegas do apresentador. A direção do canal não confirmou que a demissão aconteceu por conta da exibição do nude, mas tudo leva a crer que este foi o motivo.

Constrangido, o jornalista solicitou rapidamente a remoção da imagem do telão e tentou ‘amenizar’ a situação, encarando-a com bom humor. “Deixa eu tirar isso daqui, não sei o que é. Tirou a tempo? Só no programa ao vivo“, ‘observou’ na ocasião.