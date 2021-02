Apresentador da Record assume namoro com rapaz 26 anos mais jovem

O apresentador Fábio Ramalho, da Record, está namorando com um rapaz 26 anos mais novo, segundo o Notícias da TV. Em uma publicação nas redes sociais, Ramalho aparece ao lado de João Paulo Santos, postando uma mensagem positiva em que fala pela primeira vez publicamente sobre ser homossexual. "Por um mundo mais feliz, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem, com quem elas quiserem e como quiserem", escreveu, usando as tags liberdade, gay e não à homofobia.

Ramalho trabalha no Balanço Geral RJ. Ele tem 45 anos e João Paulo, 19. Eles não chegaram a esconder o relacionamento, mas o apresentador sempre foi discreto, mesmo quando postava fotos do rapaz, nunca confirmando que eram namorados. Já no perfil de João, as fotos postadas sempre indicavam que se tratava de um relacionamento amoroso.

Segundo o site, os dois começaram a trocar mensagens em julho e depois engataram o namoro.