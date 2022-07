Apresentador da Record exibe tentativa de golpe ao vivo; assista

O jornalista Tino Junior, apresentador do Balanço Geral RJ, da Record TV Rio, mostrou aos telespectadores o momento exato em que estava sofrendo o famoso golpe do pix. Transmitindo em tempo real a conversa com o suspeito através do WhatsApp, o apresentador chocou a todos ao exibir a tentativa do golpista.

Tudo aconteceu enquanto estava apresentando o programa. Em um determinado momento, Tino recebeu uma mensagem de um homem que não se identificou, mas conversou no aplicativo como se fosse alguém muito ligado ao jornalista. Sem pensar duas vezes, o comandante do jornal compartilhou na televisão a conversa do momento exato que estava sofrendo a tentativa de golpe.

O suspeito pedia o valor de R$ 1.199,71, mas acabou ficando sem a quantia. "Dinamismo total no 'Balanço Geral'. Minha senhora, minha amiga, meu amigo, tenha cuidado com o WhatsApp, com mensagens de SMS. Olha, está digitando, o golpista está digitando aqui ao vivo", comentou. "Claro, não tem como negar. Quanto você precisa? [...] Claro que consigo [transferir], você é um querido irmão", escreveu o apresentador, dando mais força para descobrir quem era o golpista.

Veja: