Apresentador do Jornal Nacional está internado na UTI com quadro de pneumonia

Foto: Reprodução

Marcelo Magno, piauiense e folguista do Jornal Nacional, está internado há cerca de três dias em um hospital particular de Teresina (PI) com quadro de pneumonia. De acordo com o site Observatório da TV, tudo ocorreu no último dia 7, qundo o jornalista retornou do Rio de Janeiro após apresentar o telejornal da TV Globo.

Após sua internação, surgiram rumores de que Marcelo Magno teria testado positivo para o coronavírus, mas nada foi confirmado. O apresentador disse que estava com febre e que os próprios médicos já sinalizavam que poderia ser uma forte pneumonia.

Na manhã desta quarta-feira (18), o apresentador afirmou ao portal estar se sentindo melhor, mas logo depois foi entubado: ”Estou melhorando a febre, já não aparece mais como antes. Era o que mais incomodava”.

Ainda segundo o portal, Marcelo está internado e entubado na UTI desde as 10h desta quarta-feira. A decisão de entubar o jornalista foi tomada pelos médicos com o intuito de melhorar o quadro de pneumonia, como forma de prevenção.