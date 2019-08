Apresentador Tiago Maranhão deixa Grupo Globo e vai para Amazon

O apresentador Tiago Maranhão deixou o Grupo Globo nesta segunda-feira (5) e agora trabalha para a Amazon. A informação é do Observatório da Televisão. Mais cedo, Tiago publicou um texto explicando que está de saída da emissora carioca e que vai comandar o Troca de Passes, do SporTV, somente até a sexta (9).

De acordo com o site, Maranhão recebeu uma proposta da empresa americana e deve começar a trabalhar logo, em São Paulo. Ele será gerente de conteúdo da Alexa, assistente de voz e sistema de inteligência da Amazon. Ele também deve ajudar na produção de produtos de esporte para a plataforma, pois a empresa planeja investir mais no Brasil.

A Amazon tem atualmente um serviço de streaming de vídeo que está disponível no Brasil, o Prime Video. A empresa produz por aqui uma série com Fábio Porchat, Homens?!, e planeja novos conteúdos.

O jornalista já estava pensando em deixar a Globo há algum tempo, diz a reportagem. Ele gosta mais da cobertura olímpica dos esportes do que de trabalhar com o dia a dia do futebol local.

A partir da semana que vem, o repórter André Hernan deve comandar o programa esportivo na vaga de Maranhão. Os comentaristas Grafite e Ana Thaís Matos seguem na atração.