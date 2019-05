Apresentadora Cris Dias está grávida de Caio Paduan, diz jornal

(Foto: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Cris Dias está grávida do ator Caio Paduan, segundo o jornal O Dia. A gestação ainda está no começo e o casal está sendo bastante sigiloso sobre o assunto. Cris e Caio estão juntos desde novembro do ano passado - a relação veio a público no mês seguinte. "Com você tudo ganha mais cor", se declarou recentemente o ator, postando uma foto do casal.

A jornalista esportiva deixou a TV Globo em março deste ano, depois de 13 anos na emissora. Já Caio está no ar como o playboy Quinzinho de 'Verão 90'.

O ator terminou namoro com Jéssica Benfica em setembro do ano passado - antes, teve um relacionamento de três anos com a atriz Júlia Konrad. Já Cris está separada desde 2017 do ator Thiago Rodrigues, pai do seu filho Gabriel, de 9 anos.