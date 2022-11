Apresentadora Jéssica Senra testa positivo para covid-19 pela primeira vez

A jornalista Jéssica Senra, apresentadora do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, relatou nesta quarta-feira (30) que testou positivo para covid-19 após sentir sintomas leves.

Ela contou aos mais de 757 mil seguidores que conseguiu escapar da doença desde o início da pandemia, mas com a nova cepa circulando pela capital baiana, a apresentadora começou a ter febre e mal-estar.

“Depois de três anos escapando como eu pude dessa pandemia, dessa onda eu não consegui escapar. Testei positivo ontem para Covid, estava tudo bem mas comecei a sentir um mal estar quando saí do trabalho, vim para casa repousar e no meio da tarde [tive] febre, um mal-estar horrível”, comentou.

Ela ainda disse que estava desconfiando de uma possível recaída de uma síndrome gripal que teve há alguns dias. Jéssica revelou, também, que fez o teste PCR na semana passada, mas o resultado foi negativo.

“Estava achando que estava tendo uma recaída, mas quando falei com minha médica ela disse: ‘Olha isso está com cara de viral. Pode ser Covid, fique atenta’”, disse.

Por fim, a âncora do jornal da TV Bahia ainda reforçou a importância da vacinação e contou que estava com todas as vacinas em dia. “Estou com o esquema vacinal completo, os sintomas são leves. É uma doença chata, um mal-estar, não tô legal, mas os sintomas são leves. Vim dizer para vocês se cuidarem, se vacinem. Semana que vem tô de volta”.