Aprovados nos concursos da PM e Bombeiros da Bahia são convocados para exames

O governador Rui Costa autorizou, neste sábado (2), a convocação de 2.211 candidatos aprovados nos concursos públicos para soldado da Polícia Militar (1.735) e Bombeiro Militar da Bahia (476), para a realização de exames pré-admissionais.

A relação dos convocados no Edital de Abertura de Inscrições - SAEB - 02/2019 já foi publicada no Diário Oficial Estadual (DOE). O candidato deverá apresentar-se na data, local e horário para o qual foi designado, em posse de documento de identificação.

Os exames pré-admissionais serão realizados dentro dos cronogramas contidos no edital e incluem avaliações psicológicas, exame médico-odontológico, teste de aptidão física, investigação social e entrega de documentação.

Em publicação no Twitter, Rui classificou a convocação como "mais uma ação para reforçar a segurança pública e fortalecer a atuação das nossas forças policiais em toda a Bahia". "Abrimos este concurso em 2019 com 1.250 vagas, mas convocamos 2.735 soldados da PM e 726 bombeiros, ou seja, 3.461 homens e mulheres em dois anos", concluiu o governador. As informações são da SSP.