Árbitro expulsa locutor em jogo válido pelo Campeonato Paulista

A partida entre Capivariano e Velo Clube, realizada no último domingo (25), pela Série A3 do Campeonato Paulista, ficou marcada por um momento inusitado. Durante o segundo tempo, o árbitro Thiago Luís Scarascati expulsou o locutor do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste (SP).

A cena aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. O juíz interrompeu o jogo, se dirigiu à lateral do campo e mostrou o cartão vermelho para Ricardo César Ferreira, que era responsável pelo equipamento de som. O duelo, que tinha mando de campo do Capivariano, terminou em 0x0.

"Aos 72 minutos de jogo, exclui o Sr. Ricardo César Ferreira, credenciado como motorista zona azul e responsável pelo equipamento de som que fica ao lado do banco de suplentes da equipe mandante, por, aos gritos, proferir as seguintes palavras a mim: 'Olha a cera, c******. Vai deixar até quando, p****. Você é fraco demais'", explicou o árbitro, na súmula.

O empate sem gols classificou o Velo Clube, que havia ganhado o duelo de ida por 2x0, para a semifinal da Série A3. Na próxima fase, a equipe encara o Noroeste e quem avançar garante o acesso à A2 do Paulistão de 2021.