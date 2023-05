Arcebispo de Salvador, Dom Sergio da Rocha receberá o Título de Cidadão Soteropolitano

O Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, receberá, nesta quinta-feira (25) o Título de Cidadão Soteropolitano, concedido pela Câmara Municipal de Salvador. A Sessão Especial ocorrerá, às 18h, na sede do Legislativo municipal. Dom Sergio vive na capital baiana desde junho de 2020, quando tomou posse no atual cargo. Ele foi nomeado Papa Francisco como Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil em 11 de março de 2020.

O Cardeal é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, em 1997. Trabalhou como diretor espiritual, professor e reitor do seminário diocesano de Filosofia de São Carlos, exercendo as mesmas funções também no seminário de Teologia da diocese. Desempenhou, também, na diocese de São Carlos, as seguintes funções pastorais: assessor da Pastoral da Juventude, coordenador Diocesano de Pastoral, da Pastoral Vocacional, da Escola de Agentes de Pastoral. Foi vigário paroquial das paróquias Nossa Senhora de Fátima e Catedral, reitor da Igreja São Judas Tadeu e pároco de Água Vermelha e de Santa Eudóxia.

Foi, ainda, professor de Teologia Moral na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1989-2001) e colaborou, em Porto Velho (RO), no Projeto Missionário Sul I / Norte I e na Escola de Teologia Pastoral de São Luiz de Montes Belos (GO), Igreja Irmã da Diocese de São Carlos.

Em 31 de janeiro de 2007, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Teresina (PI), iniciando o pastoreio em 30 de março de 2007 e, pouco mais de um ano depois, em 3 de setembro de 2008, assumiu a Arquidiocese como Arcebispo Metropolitano.

Em 2011 tomou posse como Arcebispo de Brasília, onde permaneceu até ser nomeado como Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.

Entre as inúmeras atividades desempenhadas pelo Arcebispo se destacam a atuação como membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 2007 a 2011; e a presidência da Comissão Episcopal para Doutrina da Fé, de 2011 a 2015. Dom Sergio também foi presidente do departamento de Vocações e Ministérios do Conselho Episcopal Latino-americano (Celam), de 2007 a 2011; e representou a CNBB na XIII Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização, em 2012, e na XIV Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Família.

Foi criado Cardeal pelo Papa Francisco no Consistório realizado na Basílica de São Pedro, em 19 de novembro de 2016, recebendo o título da Basílica de Santa Cruz na Via Flaminia, em Roma. O Cardeal foi presidente da CNBB, de 2015 a 2019, e relator geral da XV Assembleia dos Bispos, em 2018, que teve como tema a juventude. Dom Sergio é membro do Conselho da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos (Vaticano), da Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL), da Congregação para o Clero (Vaticano) e da Congregação para os Bispos (Vaticano).

Nascido em Dobrada, no estado de São Paulo, no dia 21 de outubro de 1959, Dom Sergio recebeu a Ordenação Diaconal na Igreja Santa Cruz de Matão (SP), no dia 18 de agosto de 1984. No mesmo ano, em 14 de dezembro, recebeu a Ordenação Presbiteral na Matriz da Paróquia Senhor Bom Jesus de Matão (SP), na Diocese de São Carlos. Dom Sergio da Rocha foi nomeado como bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza (CE) em 13 de junho de 2001; e em 11 de agosto do mesmo ano recebeu a Ordenação Episcopal, assumindo como lema “Omnia in caritate” (Tudo na Caridade – 1Cor 16, 14).