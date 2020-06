Áreas de preservação ambiental da Bracell na Bahia abrigam 1.228 nascentes de rios

Líder mundial em celulose solúvel, a Bracell, que tem sede administrativa em Cingapura, possui unidades florestais e industriais na Bahia - com plantios de eucalipto em 31 municípios do litoral norte e agreste do estado e fábrica no Polo de Camaçari. De acordo com o gerente sênior florestal da Bracell, Bruno Felix, a empresa faz um planejamento estratégico sempre valorizando o meio ambiente e as comunidades localizadas no entorno do negócio, sendo este um pilar decisivo para o sucesso do trabalho.

Uma das iniciativas da empresa é a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), unidades de conservação de domínio privado que possibilitam a preservação da biodiversidade. “No futuro breve teremos 8.170 hectares de RPPNs na Bahia. Nossa responsabilidade com o meio ambiente é proporcional à seriedade dos nossos negócios. Produzimos na Bahia celulose solúvel especial com um grau de pureza muito alto, sendo um dos líderes globais no segmento, conseguindo ser competitivo em mercados como a China”, ressalta Félix.

As áreas de preservação ambiental da Bracell na Bahia abrigam, pelo menos, 1.228 nascentes de rios. É praticamente uma nascente para cada 50 hectares de matas nativas. “Isso comprova o elevado grau de preservação destas áreas e contribui para evidenciar que o cultivo de eucalipto não afeta negativamente os cursos d’água, uma vez que as nascentes estão em trechos preservados intercalados com plantios florestais”, destaca Juliano Dias, gerente de Meio Ambiente e Fomento Florestal da Bracell.

