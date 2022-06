Arena Aquática tem inscrições abertas para novos alunos até esta quarta (15)

A Arena Aquática Salvador está com inscrições abertas para novos alunos da escolinha de natação e hidroginástica. Os interessados, a partir dos seis anos de idade e pessoas com deficiência, devem acessar o site www. arenaaquatica. salvador. ba. gov. br até esta quarta-feira (15), e preencher a ficha de cadastro para aulas de natação e hidroginástica.

Devido à grande procura, os inscritos participarão de um sorteio eletrônico no dia 20 (segunda-feira), que definirá os contemplados que, então, irão receber um e-mail de confirmação. Para efetivação da matrícula, os alunos devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, atestado cardiológico e dermatológico de aptidão à prática de esportes aquáticos.

Para as crianças e adolescentes, a partir dos seis anos, também é necessário comprovante de escolaridade e documentação do responsável. As aulas ocorrem pelo período de quatro meses, duas vezes por semana, pela manhã ou à tarde, com duração média de 50 minutos, em horários distribuídos entre 6h e 18h.

“Temos tido gratas surpresas com as crianças e adolescentes que estão participando das aulas. Muitos estão sendo encaminhados para treinamentos de alto rendimento e alcançando bons resultados, a exemplo de Manoel Felipe que obteve o melhor índice técnico (melhor nadador da competição) na categoria Júnior 2, e conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Baiano de Inverno, realizado no início do mês”, ressaltou o gerente de Esportes Aquáticos da Sempre, Edvaldo Valério.