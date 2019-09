Arena Fonte Nova celebra Setembro Verde e Amarelo  

Depois do Elevador Lacerda, agora foi a vez da Arena Fonte Nova entrar na campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Nesta sexta-feira (13), o estádio terá iluminação especial em verde e amarelo, isso porque o verde é a cor da ação de estímulo à doação de órgão e que também acontece neste mês.

Outra iniciativa está prevista para ser realizada na partida entre Bahia e Fortaleza, às 16h, neste domingo (15). No total, 15 crianças em tratamento contra o câncer, atendidas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-BA), entrarão em campo com os jogadores. A ação integra a campanha Setembro Dourado, que alerta para a luta contra o câncer infantojuvenil.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), nove em cada dez casos de suicídio poderiam ser evitados porque em muitos deles o paciente apresenta sintomas de que não está bem e o tratamento psíquico poderia evitar a tragédia.

Antes de cometer suicídio, algumas pessoas dão sinais de que as coisas estão ruins, como dizer que a vida não vale mais a pena, falar muito em morrer e apresentar tristeza profunda. Os especialistas acreditam que a melhor forma de ajudar essas pessoas é conversando sobre o assunto.

O Ministério da Saúde estima, com base na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, que 14,1 milhões de brasileiros apresentam diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais. Serviços de assistência, como os Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), têm papel fundamental na prevenção do suicídio.

Já o Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, no Largo de Roma, resolveu apostar na conscientizar a população sobre a importância do ato de doar órgãos e tecidos. A unidade é a segunda do município que mais realiza captações de córneas para o Banco de Olhos da Bahia.

Enfermeiros, psicólogos, médicos e assistentes sociais da unidade vão intensificar os esforços para conseguir um “sim” das famílias. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a negativa familiar é um fator preocupante, uma vez que apenas 30% dos entrevistados para a doação de órgãos e tecidos dizem sim à doação. Atualmente, 636 pessoas aguardam na fila de espera.

Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado em 27 de setembro, e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio em 10 do mesmo mês. Além da iluminação especial, a Arena Fonte Nova destacou também a realização da Feijoada do Amor, que será promovida no dia 9 de novembro, em apoio ao GACC-BA, no Lounge Premium do estádio.