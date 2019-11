Argel Fucks troca o CSA pelo Ceará na reta final do Brasileirão

O técnico Argel Fucks vai trocar de clube na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto os jogadores ainda comemoravam a vitória do CSA sobre o Cruzeiro no Mineirão, em jogo válido pela 35.ª rodada, o treinador confirmou um acordo para assumir o Ceará, que está na 16.ª posição, uma acima da zona de rebaixamento. O vínculo com a nova equipe vai até o final de 2020.

"É um projeto diferente, já houve um convite muito forte em outubro e agora o convite é mais forte ainda. E a gente entendeu, juntamente à minha comissão técnica, que era o momento de irmos para um desafio diferente. Eu gosto desse tipo de desafio, foi isso que a gente fez, e a gente sai daqui deixando o time vivo na competição", explicou o treinador, que também levará para o Ceará dois membros de sua atual comissão: o preparador físico Dadá e o auxiliar Gledson.

Demitido do Coritiba em fevereiro, Argel Fucks vai para o seu terceiro clube no ano. Pelo CSA, o treinador teve 26 partidas, onde conquistou 7 vitórias, 5 empates e 14 derrotas desde a sua contratação, em julho. O clube alagoano soma 32 pontos e ocupa a 18.ª colocação, ainda com chances de escapar do rebaixamento.

"Vamos para num desafio lá no Ceará que é grande, também brigando por uma permanência na Série A, e a gente sai daqui satisfeito com o nosso trabalho porque quando chegou, há seis meses, o CSA era rebaixado virtualmente e conseguimos dar uma volta na situação", disse Argel.

"Eles assimilaram a nossa forma de jogar, o nosso modo de trabalhar e o resultado está dentro do campo. A gente sai, agradece a todo mundo, aos jogadores, ao clube, à cidade de Maceió, o clube sempre vai estar no meu coração".

O desligamento do comandante foi confirmado pelo presidente Rafael Tenório. "O Argel acertou com o Ceará e já não pertence mais ao CSA. Isso é oficial. Ele mesmo já me comunicou". A diretoria ainda não informou quem vai comandar o time na partida deste domingo (1º), às 18 horas, no estádio Rei Pelé, contra o Bahia.

Nas redes sociais, o Ceará confirmou a chegada de Argel e deu boas-vindas ao novo comandante. Ele assume no lugar de Adilson Batista, demitido pouco depois da goleada sofrida para o Flamengo, por 4 a 1. O clube terá pela frente partidas contra Athletico-PR e Corinthians, em casa, e encerra a sua participação no Brasileirão 2019 fora de casa, quando enfrenta o Botafogo.