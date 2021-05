Ariadna é a terceira eliminada do No Limite com ex-BBBs. A tribo Carcará perdeu a Prova da Imunidade no terceiro episódio e foi ao Portal da Eliminação para escolher alguém da equipe para deixar a disputa. Ariadna foi a mais votada entre os integrantes.



Após duas rodadas com vitórias, o grupo lamentou perder o primeiro participante e o clima de emoção tomou conta do time.



“Obrigada, foi lindo e tenebroso o que a gente viveu. Não se culpem por eu estar saindo, faz parte do jogo e eu quero vocês vencedores. Eu estou feliz de ter entrado em uma equipe incrível", disse Ariadna.



Ela agradeceu especialemte a Lucas Chumbo. "Você foi um irmão de vida para mim. Não foi fácil, eu não imaginei que fosse ser tão hard. A primeira prova deixou uma má impressão de mim, mas faz parte do jogo”, disse Ariadna.