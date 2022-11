Arquivo Público da Bahia lança livro em edição comemorativa dos 220 anos da Revolta dos Búzios

Liderada por negros escravizados, libertos, trabalhadores pobres e alguns membros das elites liberais, a Revolta dos Búzios é um dos importantes movimentos de insatisfação popular brasileira contra a coroa portuguesa. Em celebração ao marco, foi lançado o livro em Edição Comemorativa dos 220 Anos da Revolta dos Búzios, pelo Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb), gerido pela Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA), nesta quinta-feira (24).

Resultado de uma emenda parlamentar, a edição comemorativa 220 da revolta dos búzios, utiliza como base os dados documentais do Apeb, custodiados desde 1890, reconhecido e inscrito pelo Programa Memória do Mundo da Unesco, em 2008.

Diretora do Arquivo Público da Bahia, Teresa Matos avalia o evento como uma oportunidade de divulgação para o público do patrimônio preservado pela entidade. “A produção do livro visa contribuir para a promoção do acesso democrático às fontes documentais produzidas no momento histórico da Revolta dos Búzios, custodiadas pelo APEB. Desta forma, assegurando o exercício da cidadania, a ampliação da capacidade crítica sobre o movimento revolucionário de 1798, e fortalecendo a identidade do povo baiano”, destaca a gestora.

Reunindo setores diversos da sociedade baiana contra a opressão portuguesa, o movimento emancipacionista teve o seu “estopim” no dia 12 de agosto de 1798, quando Salvador amanheceu com 12 boletins afixados em locais públicos e de grande circulação de pessoas, convocando o Povo à revolução. A edição é resultado de um trabalho coletivo, a produção da obra contou com uma equipe interdisciplinar, com formação nas áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, História, Filologia e Paleografia.

Para Matos, a edição semidiplomática apresenta uma nova forma a qualificar a acessibilidade dos leitores. “Trata-se de uma documentação que demonstra a riqueza do legado das fontes produzidas e acumuladas. Um acervo documental que deve ser preservado e difundido em benefício da humanidade”, complementa.

O lançamento aconteceu no Solar Quinta do Tanque, na Baixa de Quintas, no antigo prédio do século 16 tombado em 1949, que desde 1980 passou a abrigar o Apeb, segunda maior instituição arquivística do país. O evento contou com a presença de autoridades políticas e colaboradores da construção do livro, além de apresentação musical.