Arsenal passa fácil pelo BATE Borisov e avança na Liga Europa

Surpreendido na Bielo-Rússia pelo BATE Borisov, o Arsenal não deu chances para a zebra nesta quinta-feira (21) e despachou o adversário para chegar às oitavas de final da Liga Europa. Em Londres, o time inglês exerceu sua superioridade, venceu com tranquilidade por 3x0 e garantiu a classificação.



Se na ida teve desempenho irreconhecível e caiu por 1x0, nesta quinta o Arsenal dominou o confronto e abusou das jogadas aéreas para confirmar a vaga. Agora, o time inglês aguarda o sorteio que acontecerá nesta sexta-feira para conhecer o seu adversário nas oitavas.



Dono da partida desde o primeiro minuto, o Arsenal abriu o placar logo no início para ganhar tranquilidade. Aos três, Aubameyang recebeu pela direita, cortou o marcador e cruzou para o meio da área. Volkov se atrapalhou todo e finalizou contra o próprio gol.



O BATE teve uma grande chance de empatar aos oito, quando Lichtsteiner salvou em cima da linha. A partir daí, só deu Arsenal. E em meio aos gols perdidos por Aubameyang, Özil e outros, os zagueiros apareceram para selar o triunfo. Aos 38, Mustafi aproveitou escanteio da esquerda e marcou. Aos 14 do segundo tempo, foi a vez de Sokratis Papastathopoulos se antecipar ao goleiro e marcar também de cabeça.



Na Alemanha, o Shakhtar Donetsk disse adeus precocemente à competição. Depois de empatar por 2 a 2 na ida, a equipe ucraniana caiu por 4 a 1 para o Eintracht Frankfurt e ficou pelo caminho. O brasileiro Junior Moraes marcou para os visitantes, mas Haller, duas vezes, Rebic e Jovic selaram a classificação às oitavas.



O Red Bull Salzburg recebeu o Brugge na Áustria e não teve qualquer dificuldade para avançar, ao golear por 4 a 0. Também com facilidade, o Dínamo Zagreb derrotou por 3 a 0 o Viktoria Plzen, na Croácia, resultado que deu a classificação ao time da casa.



MAIS CLASSIFICADOS

Assim como aconteceu há uma semana, Napoli e Valencia não tiveram dificuldades em seus duelos nesta quinta-feira, pela rodada de volta da fase eliminatória da Liga Europa, venceram e conseguiram a classificação às oitavas de final da competição. Como mandantes, o time italiano passou pelo Zurique, da Suíça, por 2 a 0 e o espanhol bateu o Celtic, da Escócia, por 1 a 0.



Na Itália, o técnico Carlo Ancelotti escalou um Napoli mesclado de titulares com reservas, que foi dominante do início ao fim. Sem pressão por ter vencido na ida por 3 a 1, em Zurique, o time de Nápoles pode jogar da maneira que gosta, com bom toque de bola, e fez um gol em cada tempo. Verdi abriu o placar, aos 43 minutos da primeira etapa, e Ounas marcou o segundo, aos 30 da segunda.



Também dominante em campo, mas menos efetivo no ataque, o Valencia confirmou a vaga nas oitavas de final com o gol solitário do atacante Kevin Gameiro, aos 25 minutos do segundo tempo. Em Glasgow, na Escócia, na semana passada, já havia ganhado por 2 a 0 e nesta quinta-feira só teve o trabalho de conter qualuqer tentativa de reação do Celtic.



Os dois clubes conhecerão nesta sexta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília), os seus adversários na próxima fase. Um sorteio será realizado pela Uefa em sua sede na cidade de Nyon, na Suíça. Nele estarão também o Villarreal e o Zenit St Petersburg, que precisaram de um gol salvador no segundo tempo para conseguirem a vaga.



Na Espanha, o Villarreal jogava pelo empate contra o Sporting Lisboa após ter vencido por 1 a 0 na ida, em Portugal. Mas o time visitante abriu o placar com Bruno Fernandes, aos 46 minutos do primeiro tempo, e levava a decisão para uma prorrogação. Na segunda etapa, Pablo Fornals foi o herói espanhol com o gol marcado aos 35 minutos.



Emoção maior teve o torcedor do Zenit St.Petersburg no moderno estádio Krestovsky, palco de jogos da Copa do Mundo de 2018. O time russo havia perdido na ida para o Fenerbahçe por 1 a 0 e conseguiu abrir 2 a 0 - gols de Ozdoev e Azmoun. Mas permitiu a reação dos turcos ainda antes do intervalo com o tento de Topal e passou o segundo tempo correndo atrás do gol da classificação. E ele veio somente aos 31 minutos novamente com Azmoun.