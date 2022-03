Arthur Aguiar treinou para controlar a mente e ter arma secreta no BBB22

O ator e cantor Arthur Aguiar entrou para o elenco do BBB22 sabendo exatamente o que fazer e com foco exclusivo para a vitória. Aprendeu a lidar com medos, inseguranças, e a usar seus pontos positivos e negativos. A revelação foi feita ao Notícias na TV pelo comunicador Elton Euler, idealizador do projeto O Corpo Explica. Ao site, ele contou que participou de uma análise corporal entregue a Arthur e a Maíra Cardi em outubro de 2021.

"Ele se submeteu e entendeu todas as devolutivas: como a mente dele funciona, quais são os recursos que ele tem, e quais os pontos fracos e sensíveis. Ele entrou no BBB com uma arma secreta. Acompanhando a desenvoltura dele, nitidamente percebemos que ele está usando muito bem essa arma, e ouso dizer que dificilmente ele não chegue na final ou vença. Ele colocou os traços dele no recurso", conta o especialista.

Entre os pontos fracos do competidor estão a timidez, a exigência e o perfeccionismo. Ele também apresenta bons índices para competir, ser ágil e eficiente.

"Quem olha para ele, vê verdade por que ele mostra 100% dele. Negocia para trazer o benefício para todos. Ele terá a maior facilidade de ir para o final com seu maior parceiro, pois ele sabe que essa parceria tem um limite. Três palavras definem a atuação do Arthur: segurança, clareza de jogo e, por incrível que pareça, verdade. O Lucas, que não sabe dos traços que tem, vai oscilar. Ele não consegue se impor como o Arthur", afirma o profissional.