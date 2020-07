Arthur Caíke se despede do Bahia após fim do contrato

Arthur Caíke não é mais jogador do Bahia. O contrato do atacante com o clube chegou ao fim na terça-feira (30) e não foi renovado. Ele estava emprestado pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, para onde retorna.

No tricolor, Arthur Caíke nunca se firmou como titular, mas foi uma espécie de 12º jogador importante. Ao todo, ele participou de 54 jogos e marcou nove gols. No ano passado, esteve em campo em 46 das 71 partidas que o Bahia fez na temporada. Este ano, foi utilizado por Roger Machado em oito dos dez jogos realizados pela equipe principal até a pausa no calendário.

No último dia do contrato, o jogador publicou uma foto no Instagram com a mensagem “Obrigado”, que foi respondida pelo Bahia com “Valeu, Arthur! Boa sorte em sua nova jornada!”

Com a saída dele, o elenco tem na posição Clayson, Rossi e Élber, além de Gustavo, promovido do time de aspirantes, que deixou de existir.