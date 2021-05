Arthur do BBB é vacinado e responde críticas: 'querem infernizar a vida alheia'

Arthur Picoli, conhecido por participar do Big Brother Brasil 21, foi vacinado contra a covid-19 na semana passada. Ele tem 26 anos, mas recebeu prioridade por ser educação físico. Nesta sexta-feira (28), o crossfiteiro respondeu algumas criticas que recebeu.

"Infelizmente a galera quer infernizar a vida alheia, vou explicar: vai pra festa? Está errado (realmente está). Não vai pra festa? Antissocial. Toma vacina? Aproveitador, furador de fila. Se nega a tomar? Irresponsabilidade social", escreveu.

"Compra um gato, 7 vidas pra cuidar", aconselhou Arthur.

Uma fã do ex-brother o aconselhou a não se importar com as críticas e ele disse que não estava falando sobre ele.

"Não é sobre minha vida, é sobre a vida de todo mundo. Pessoal chato do cara***", declarou.