Arthur e Maria Eduarda foram os nomes mais registrados na década

Miguel, 2, é primo de Arthur, 11, que por sua vez é um fã de YouTube e Youtubers, assim como Maria Eduarda, de sete aninhos. As coincidências entre as três figurinhas não param por aí já que o trio está na lista dos nomes mais registrados durante os 10 últimos anos, de acordo com levantamento realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil - plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil). Eles superaram os badalados Enzos e Valentinas, por exemplo.

Os dois primeiros foram os mais registrados entre todos os nomes baianos de 2010 a 2020. Maria Eduarda, por sua vez, ficou em 4º na lista geral e foi o nome feminino que mais apareceu nos cartórios baianos.

Papai de primeira viagem, Luciano Maciel, 21, foi responsável por colocar um dos 17.932 Arthurs baianos no mundo. O pequeno Arthur Maciel tem apenas 6 meses e teve o nome escolhido por Maciel, que entrou em consenso com a esposa da seguinte maneira: menino, ele escolheria. Menina, ficava a cargo da mãe.

"O processo de escolha saiu desse consenso. (...) O nome Arthur eu já tinha em mente bem antes de conhecê-la, sempre foi minha vontade de registrar esse nome em meu filho. Não tem muito significado, mas sempre achei esse nome bonito", contou Luciano.

Arthur Maciel tem 6 meses. Seu nome era um sonho antigo do pai (Foto: Acervo Pessoal)

A origem do nome Arthur é incerta. Há referências apontando que o nome surgiu da língua celta ou francesa e significa o "grande urso", ou "urso nobre". Um conhecido personagem serve de inspiração para muitos papais ainda hoje: o rei Arthur. A veracidade de sua existência ainda é motivo de discussão, segundo o historiador Fernando Santana.

O fato é que ter o nome de um rei motivou André Leal a batizar o pequeno Artur Hernani, 10 anos, dessa maneira. Hoje, o garoto sonha em ser jogador de futebol e é fã incondicional de Cristiano Ronaldo.

Já a pequena Youtuber Maria Eduarda, 7 anos, seria Maria Clara se dependesse da mamãe Sâmara Cunha, teria um outro nome que também foi tendência na Bahia durante os últimos 10 anos: Maria Clara, que teve 7.643 registros. Mas Eduarda venceu por um motivo: o pai queria um nome forte, que desse ideia de uma menina independente. Pelo visto, acertaram em cheio.

Maria Eduarda corta seu bolo do aniversário de 7 anos (Foto: Acervo Pessoal)

Sâmara diz que Dudinha tem crescido no perfil de seu nome: dura, forte e independente. A garota já é Youtuber e desde o ano passado produz conteúdos para seu canal - tudo monitorado pela mãe. O canal Mundo Mágico da Dudinha tem vídeos dela, fã da banda sul-coreana BTS, fazendo uma das coisas que mais gosta: jogar. O nome de Maria Eduarda teve 11.267 na última década.

Xará da Youtuber, Maria Eduarda Gomes, 6 aninhos, tem o nome que a mãe sempre sonhou desde criança quando birncava com sua boneca que chamava de Maria Eduarda. "Assim que sou que estava grávida tinha certeza que seria uma menina e graças a Deus meu marido aceitou o nome desde o início", conta Alini Gomes, mãe Duda.

Maria Eduarda era o nome das bonecas de Alini na infância e virou o nome de sua filha (Foto: Acervo Pessoal)

Em Salvador, Arthur (3.812) e Miguel (3.326) ocuparam o primeiro e segundo lugares, respectivamente, no ranking de nomes escolhidos na última década (2010 - 2020). Fabiana Nascimento conta que o nome de seu segundo filho, o pequeno Miguel Nascimento, foi escolhido pelas tias. Ela estava indecisa e pensava em um nome com a letra I para homenagear seu marido, Ivan - mas acabou convencido pelos argumentos das irmãs.

"Elas diziam que se tivessem filho seria esse o nome. Coloquei também em homenagem ao arcanjo Miguel, nós somos católicas e isso pesa bastante", conta.

Traquina pela própria natureza, Miguel faz pose com sua dentição vampiresca (Foto: Acervo Pessoal)

O nome de anjinho não reflete na personalidade de Miguel, que é sapeca até umas horas e mantém a casa acordada até tarde da noite com suas traquinagens pouco angelicais, relata a mãe aos risos antes de dizer que não imaginava que seu caçula tivesse tantos xarás: "antes dele eu só conhecia um", diz.

Na classificação feminina, Maria Eduarda ocupa o primeiro lugar. O ranking geral mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em duas ocasiões, no quarto lugar, Maria Eduarda, com 2.373, e no 9º, com Maria Clara, 1.777. Veja abaixo o ranking completo da capital.

Na lista de nomes masculinos, liderada por Arthur e Miguel, também tem Davi (2.593), Guilherme (2.175) e Gabriel (2.167). Já nas opções de nomes femininos, além de Maria Eduarda, em primeiro lugar, estão Sophia (2.022), Alice (1.718), Laura (1.674) e Julia (1.645). Nesta classificação, outros três nomes compostos integram o top 10: Maria Clara (1.777), Maria Luiza (1.342) e Maria Julia (1.194).

O levantamento de 2010 a 2020, realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil - plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), reuniu dados de todos os 704 Cartórios de Registro Civil do estado da Bahia, que formaram uma base de mais de um milhão de registros realizados na última década, disponível no Portal da Transparência do Registro Civil

RANKING BAIANO DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA

10 nomes mais frequentes

Arthur 17.932

Davi 13.597

Miguel 13.307

Maria eduarda 11.267

Gabriel 11.013

Heitor 9.854

Guilherme 9.812

Alice 9.783

Samuel 9.749

Enzo gabriel 9.032

10 nomes masculinos mais frequentes

Arthur 17.932

Davi 13.597

Miguel 13.307

Gabriel 11.013

Heitor 9.854

Guilherme 9.812

Samuel 9.749

Enzo gabriel 9.032

Joao miguel 7.477

Pedro henrique 7.185

10 nomes femininos mais frequentes

Maria eduarda 11.267

Alice 9.783

Sophia 8.631

Laura 7.688

Maria clara 7.643

Ana julia 6.624

Julia 6.454

Valentina 6.441

Ana clara 6.359

Maria cecilia 5.939